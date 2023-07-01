張鈞甯首涉足幕後監製電影 陳為民笑談獲告知喜訊有趣過程

無線娛樂新聞台報導：張鈞甯、陳為民、導演曾英庭及監製唐在揚，呢日出席台北電影節放映活動，張鈞甯首次涉足幕後監製電影，喜見作品入圍多個獎項，張鈞甯同陳為民分別角逐最佳女主角與最佳男配角獎，陳為民入行多年首入圍演技類獎項，陳為民笑談獲告知喜訊嘅搞笑過程。