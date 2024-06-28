張頴康

張頴康林允晴父女情深遭綁架 《反黑英雄》最新劇情引發網民熱議

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在最新一集的《反黑英雄》中，國威（張頴康飾）面對女兒童童（林允晴飾）的突然失蹤感到手足無措。此時，大鬼（陳少邦飾）接到綁匪的通知，雖然他極度重視財產，但他聲稱自己有四個孩子，對於小豪（趙鎧政飾）的安危似乎並不太在意。「他視財如命，也稱自己有四個孩子，並不介意小豪的生死。」無奈之下，國威只好尋求小豪的生母靜（阮兒飾）的幫助。儘管大鬼反對，靜還是決定獨自籌款幫助國威。

緊張刺激贖金交付過程

國威在商場交付贖金時，智軒（陳山聰飾）和穎琪（朱晨麗飾）帶領團隊進行戒備。在祖耀（袁偉豪飾）的指揮下，國威成功甩掉所有警員，堅持要一個人完成交易。「國威於祖耀的指示下撇掉所有警員，喝止眾人跟著自己，獨自前往交贖金。」交易過程中，國威所乘坐的車輛突然遭到槍擊，智軒及時趕到現場。當祖耀意識到拿不到錢時，他命令手下小松（蔡景行飾）採取極端措施。國威憑藉手中的線索，開始推斷綁匪可能的藏身之處。

觀眾屏息以待高潮迭起

隨著情節的發展，觀眾們對於國威能否成功救出女兒和小豪，以及他們能否安全逃脫綁匪的魔掌，充滿了期待和擔憂。這一系列緊張刺激的事件，無疑將觀眾的情緒推向瞭高潮。

（圖片來源：TVB）
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圖片來源：TVB

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