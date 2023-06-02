咁你都唔識丨蔣祖曼爆麥雅緻係講大話高手 張頴康笑指婚姻信任度受考驗…
張頴康、蔣祖曼同楊潮凱呢日各自搵咗一名親友作客全新遊戲節目《咁你都唔識》，蔣祖曼搵嚟髮型師好友助陣，而張頴康慘被4位朋友甩底，臨時搵老婆麥雅緻充當拍檔。
蔣祖曼爆玩呢個遊戲策略最重要係識講大話，佢指麥雅緻係講大話高手，張頴康笑言終於見識到老婆講大話嘅威力，對婚姻信任度出現質疑，楊潮凱呢次邀請大學師兄出戰玩遊戲，佢笑指反被對方拖累，不過楊潮凱稱整個過程開心又好玩。
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