張頴康出戰高爾夫球慈善賽 鄧梓峰盡力完成每場賽事

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TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：圈中不少高爾夫球發燒友，張頴康及鄧梓峰呢日出席一個高爾夫球慈善賽，張頴康雖然好鍾意打golf，不過一對仔女對打golf嘅興趣不大，張頴康目前好享受自己打波、健身嘅時間。

張頴康近排忙於拍劇，除咗抽時間打golf之外，佢仲同家人喺內地玩咗幾日，同場嘅鄧梓峰過往半退休生活，閒時打波為樂，佢盡力完成每一場賽事！

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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