張馳豪美國返港即刻開工 與楊偲泳首合作拍理財產品廣告

無線娛樂新聞台報導：早前先同吳若希去完美國登台嘅 張馳豪 ，一返到香港就要繼續開工冇得停，為新廣告拍攝喇。Aska話原來想趁機會喺美國見吓朋友食吓嘢，奈何實在因為工作安排而要趕住返港，所以就惟有等下次再同朋友見面喇。不過一返港就要開工拍廣告嘅佢，又指暫時似乎難以安排假期喇。