張馳豪美國返港即刻開工 與楊偲泳首合作拍理財產品廣告

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TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：早前先同吳若希去完美國登台嘅 張馳豪 ，一返到香港就要繼續開工冇得停，為新廣告拍攝喇。Aska話原來想趁機會喺美國見吓朋友食吓嘢，奈何實在因為工作安排而要趕住返港，所以就惟有等下次再同朋友見面喇。不過一返港就要開工拍廣告嘅佢，又指暫時似乎難以安排假期喇。

呢日同 楊偲泳 首次合作拍攝，Aska就話睇過對方過億票房嘅電影作品，同真人見面心情就非常緊張，而Renci就話估唔到Aska真人比想像中更加高，佢哋仲話希望往後可以喺其他作品再有唔同類型合作呀。

佢哋呢次拍攝一個理財產品廣告，而Aska同Renci就對理財同投資方面都有自己嘅睇法，Renci仲話對儲蓄類嘅產品特別留意呀。

網民點睇？

Aska😍

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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