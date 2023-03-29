張馳豪美國返港即刻開工 與楊偲泳首合作拍理財產品廣告
呢日同 楊偲泳 首次合作拍攝，Aska就話睇過對方過億票房嘅電影作品，同真人見面心情就非常緊張，而Renci就話估唔到Aska真人比想像中更加高，佢哋仲話希望往後可以喺其他作品再有唔同類型合作呀。
佢哋呢次拍攝一個理財產品廣告，而Aska同Renci就對理財同投資方面都有自己嘅睇法，Renci仲話對儲蓄類嘅產品特別留意呀。
網民點睇？
Aska😍
即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews
登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0
常見問題
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：韋禮安、張學友、李克勤、林宥嘉、方皓玟、西九音樂節、五月天、Twins、鄭秀文、鄭欣宜、許冠傑；喜歡K-pop的你亦有福了，Apink、NCT DREAM亦在香港開演唱會！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
香港有甚麼週末好去處推介？
2023年好戲多籮籮，小編為你整合2023電影推薦及3-6月香港電影上映表，無論是港產片、Marvel、卡通片都應有盡有，更附上必睇劇情和彩蛋介紹！除此之外，更可以參觀博物館，例如太空館、科學館、香港藝術館、M+、香港文化博物館等，更為你整合行山路線、野餐地點、絕對是假日消遣的必然之選！
讀者留言