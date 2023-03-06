Aska生日親手下廚招呼歌迷 Fans面具扮《聲夢》成員齊人慶祝

無線娛樂新聞台報導：3月5號踏入28歲生日嘅 張馳豪 日前同Fans開Party慶祝生日，身為男神廚房冠軍人馬嘅佢，呢日仲為同佢慶祝嘅Fans下廚煎牛扒，而Fans們就帶齊面具嚟化身《聲夢》嘅成員製造驚喜同佢慶祝喇。