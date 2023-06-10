張馳豪出新歌網上點擊破百萬 見證MV鬧市播放感謝fans心意

無線娛樂新聞台報導：張馳豪（Aska）全新個人單曲《傻瓜…不要緊》推出唔夠一個月，新歌網上接近200萬點擊率，早前Aska與潘靜文前往新西蘭拍MV，靚人靚境配情歌！fans為咗支持偶像，落廣告作應援宣傳第一擊，佢哋喺銅鑼灣鬧市大電視播放Aska新歌MV。