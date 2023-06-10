張馳豪出新歌網上點擊破百萬 見證MV鬧市播放感謝fans心意
呢日Aska親身到銅鑼灣見證呢份驚喜，佢好感謝fans嘅心意，指家人見到會好開心，Aska今次喺MV再次搵嚟好友潘靜文擔任女主角，佢笑指潘靜文係「御用女主角」，皆因二人默契十足，今次順理成章咁做咗MV女主角，Aska近日忙於宣傳，同時要拍新劇《非常檢控觀》，見佢瘦咗成個碼，Aska坦言兩個星期冇做gym！
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將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：Alan Walker、ONE OK ROCK、太妍、鄭容和、Sam Smith、中年好聲音、鄭秀文、容祖兒、Space Music Festival、張學友、李克勤、Twins、久石讓、瘦子、羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
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