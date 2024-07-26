彩虹邨將消失！Gigi炎明熹帶你探訪60年歷史老屋邨 最後見證人貓故事

探訪彩虹邨最後時光

彩虹邨自1962年起便是香港的一個標誌性屋邨，擁有背山面海的獨特地理位置，被譽為香港最美的屋邨之一。近年來，這裡逐漸變成了熱門的打卡地點。不過，政府最近宣布將會分階段進行重建，這意味著這個大家熟悉的彩虹邨將會逐漸消失在人們的視野中。

在這個變化的前夕，Gigi炎明熹特地前來彩虹邨，帶領觀眾走訪這個擁有超過60年歷史的屋邨。她首次來到這裡，便被這裡的獨特魅力深深吸引。在一間老舊的中西藥房，Gigi遇到了一位特別的居民——叻叻，一隻受到街坊喜愛的貓店長。「方生表示在寵物店遇到叻叻，覺得牠非常活潑。」儘管叻叻有身體上的不便，方生還是選擇了收養它，並且照顧它多年。「一般很少會有人主動收養有缺陷的貓貓，方生則表示見到叻叻很合眼緣，即使沒有一隻眼睛也完全沒有問題。」

街坊情深 老店面臨轉變

面對即將到來的重建，方生感到最不捨的是街坊之間的情誼，他正在考慮尋找新的店面或是提早退休。「任何事情都有消失的一日，只是看你用怎樣的心情去面對，」Gigi和老闆傾談後，感受到他對人生的豁達態度。在不遠處的漫畫店，店主夫婦張生和張太也有著類似的故事。他們無子女，將兩隻貓咪黑白和星星當作自己的孩子。這對夫婦不僅照顧這些貓咪，還為流浪貓提供了一個溫暖的家。「漫畫店附近共有四間中小學，開業初期有不少人光顧，不過出租漫畫容易，客人還書難，」張太分享了她們的經營挑戰和對未來的不確定感。

彩虹邨未來與回憶

隨著彩虹邨的重建計劃逐步實施，這個曾經充滿活力的社區將面臨巨大的變化。但無論未來如何，Gigi的探訪以及方生和張太夫婦的故事，都將成為人們心中難以磨滅的美好記憶。