彭于晏零死角男神享受體驗生活 鼓勵fans探索未知事物
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無線娛樂新聞台報導：型男彭于晏呢日現身三亞出席品牌活動，一向有零死角男神之稱，上月彭于晏踏入41歲，仍然係靚仔有型，全場fans尖叫聲不斷。
彭于晏享受體驗生活，不時喺社交平台上載戶外活動相，佢笑稱平時唔使工作，工餘時間就係去玩，彭于晏亦希望fans用優雅嘅態度去面對挑戰，努力探索一啲未知嘅事物。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台