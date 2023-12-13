男神彭于晏出沒 新戲升呢做警司捉華仔
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無線娛樂新聞台報導：台灣男神彭于晏不時都會喺嚟香港玩或者工作俾人野生捕獲，去年更留低咗一段時間﹐拍攝劉德華監製兼主演嘅電影《潛行》，電影將會喺明年1月上映。
呢排Eddie陸陸續續為電影宣傳，好似呢日佢去到上海出席活動，都有講同兩大影帝劉德華、林家棟合作嘅點滴，對上一次合作經已係2012年既《寒戰》，佢更話：「在《寒戰》中我演的是EU﹐演一個比較腹黑的反派﹐這次升級做警司，抓大反派劉德華正邪不兩立的警察，又可以體驗一把動作戲，這次跟兩位前輩也有很多對手戲，希望我的表現不會令他們覺得太尷尬！」
而準備放假嘅Eddie亦自爆假期行蹤稱會去滑雪﹐各位雪友注意喇！期待網民雪場偶遇男神嘅合照。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台