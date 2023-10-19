彭發圓夢跟羅蘭合作 王敏奕化殘妝添自信
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無線娛樂新聞台報導：羅蘭以一身經典「龍婆」造型現身導演彭發執導新作開鏡拜神儀式，同場仲有王敏奕、張兆輝等一眾演員。經已有一段時間無拍港產片嘅彭導，今次自資開拍驚慓愛情電影，佢話今次終於可以同羅蘭姐合作，同樣好耐無拍驚慓電影嘅羅蘭姐都話今次係好好嘅緣份，而戲中佢只係飾演一位普通嘅婆婆，身邊嘅彭導就笑指呢個無添加嘅造型已經夠嚇人，佢話幕後團隊問佢要點樣幫羅蘭姐設計造型，佢都答乜都唔使做，就係呢個頭箍同髮型就夠。
Venus喺戲中同兆輝飾演一對夫婦，為咗演活自責害死自己仔仔嘅感覺，佢個妝都專登係化殘自己個樣，但係反而咁樣令Venus對自己嘅素顏更有自信，因為每次卸殘妝之後，就會發現自己素顏好靚。
講番同彭發合作，Venus就話收到劇本時已經覺得既感動，又一種驚嚇嘅感覺，真係毛管戙，完全感受到彭導拍攝驚慓電影嘅功力。兆輝經已同彭導合作無間，默契十足，佢知道彭導好想拍番充滿自己特式嘅作品。
陳瀅早前喺社交平台分享整蠱人嘅短片，當中Venus無被嚇到仲反去保護陳瀅嘅行為獲網民大讚好Man，Venus話當時自己都有驚，只係因為慣咗做家姐，有咩事就會去保護人，而兆輝都讚Venus一向都好Man，之前拍《飛虎之潛行極戰》時，已經發現佢有呢方面特質。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台