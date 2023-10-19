彭發圓夢跟羅蘭合作 王敏奕化殘妝添自信

無線娛樂新聞台報導：羅蘭以一身經典「龍婆」造型現身導演彭發執導新作開鏡拜神儀式，同場仲有王敏奕、張兆輝等一眾演員。經已有一段時間無拍港產片嘅彭導，今次自資開拍驚慓愛情電影，佢話今次終於可以同羅蘭姐合作，同樣好耐無拍驚慓電影嘅羅蘭姐都話今次係好好嘅緣份，而戲中佢只係飾演一位普通嘅婆婆，身邊嘅彭導就笑指呢個無添加嘅造型已經夠嚇人，佢話幕後團隊問佢要點樣幫羅蘭姐設計造型，佢都答乜都唔使做，就係呢個頭箍同髮型就夠。