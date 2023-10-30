鍾漢良上海出席電影宣傳 獲香港粉絲到場應援
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無線娛樂新聞台報導：導演彭發呢日率領鍾漢良、張兆輝、趙燕國彰同費啟鳴等去到上海為新戲宣傳，仲吸引咗幾位香港fans到場支持，以廣東話同鍾漢良表白，話自細就睇對方主演嘅電視劇，令到台上嘅鍾漢良相當怕羞，之後先擺出心心手回應大家。
首次演出電影嘅費啟嗚，喺戲中飾演鍾漢良嘅徒弟，雖然兩人係首次合作，但係就默契十足，鍾漢良仲喺台上分享自己同費啟嗚之間嘅淵源。至於戲中飾演反派嘅趙燕國彰，就指自己同角色嘅反差相當大，因為佢喺現實中係個特別文藝、特別羞臊嘅少年，仲話唔明點解導演會搵佢演呢個角色呀。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台