鍾漢良上海出席電影宣傳 獲香港粉絲到場應援

無線娛樂新聞台報導：導演彭發呢日率領鍾漢良、張兆輝、趙燕國彰同費啟鳴等去到上海為新戲宣傳，仲吸引咗幾位香港fans到場支持，以廣東話同鍾漢良表白，話自細就睇對方主演嘅電視劇，令到台上嘅鍾漢良相當怕羞，之後先擺出心心手回應大家。