徐乃麟盛宴娶新抱 仔仔計劃明年生龍B
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無線娛樂新聞台報導：台灣資深綜藝主持 徐乃麟 嘅大仔 徐新洋 今年一月同拍拖七年嘅俄羅斯女友 宋蕊安 註冊結婚，日前佢哋就喺台北補辦婚禮，宴請親朋同唔少圈中人，而婚禮筵開36席，花費超過70萬港元。
新老爺乃哥都有講喺屋企飲新抱茶嘅時候，太太比自己喊得更利害，佢講笑話今日係娶新抱唔係嫁女。乃哥又提到比較掛住係留學美國9年嘅細仔 徐廷墉 ，之前疫情又未能回家，令父子聚少離多，反而笑指對日日見面嘅大仔感覺無咁深，仲話「見一面不如少見一面。」
乃哥已經榮升為外公，被問到急唔急住抱孫，佢就講笑話新洋一月註冊，理應而家生埋BB一齊慶祝，身邊嘅新洋就話計劃擺酒後先造人，而明年係龍年，會努力生龍寶寶。乃哥亦表示湊孫有一手，仲話自己三個仔女都係一手帶大，所以叮囑新洋襯佢仲有體力湊孫就快啲生。至於婚宴嘅開支，乃哥就話全部由佢負責，而家族慣例，所有禮金都歸一對新人。
同乃哥相識40年嘅胡瓜同太太就壓軸現身婚宴，胡瓜瘦身成長，令成個人都後生晒，胡瓜就話因為近三年都一直做瑜伽拉筋，可能日子耐長就有成效出現，佢仲透露前後瘦咗成12公斤，但距離目標仲差2公斤。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台