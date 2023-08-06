徐佳瑩記者會宣佈開騷 心痛老友艾怡良撞板事件
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無線娛樂新聞台報導：相隔近5年之後 徐佳瑩 呢日終於喺台灣宣佈再次開騷，已經化身人員妻仲做埋媽咪嘅佢，呢日就話一直有啲擔心自己仲可唔可以再上台開演唱會，仲提到話而家最困難嘅就係開巡迴的話會冷落小朋友呀。
艾怡良 早前喺金曲獎不慎讀錯名而搞出大烏龍，事後仲喺網上內疚到喊晒道歉，身為好朋友嘅LaLa就話知道老友非常自責，仲非常心痛對方嘅遭遇同心情，希望佢快啲平復呀。
不過日前佢喺網上突然吐苦水又令唔少歌迷非常擔心，呢日LaLa就話其實係因為嫌身高唔夠，所以要著增高靴出場，但係又遇到批評所以略為抱怨，叫大家唔使太過擔心喇。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台