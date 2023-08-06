徐佳瑩記者會宣佈開騷 心痛老友艾怡良撞板事件

無線娛樂新聞台報導：相隔近5年之後 徐佳瑩 呢日終於喺台灣宣佈再次開騷，已經化身人員妻仲做埋媽咪嘅佢，呢日就話一直有啲擔心自己仲可唔可以再上台開演唱會，仲提到話而家最困難嘅就係開巡迴的話會冷落小朋友呀。