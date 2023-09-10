徐嬌透露星爺有意開《長江7號》續集 甘比指劉鑾雄眼紅仔女有溫暖牌
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無線娛樂新聞台報導：當年喺電影《長江7號》入面反串扮演小男孩嘅徐嬌，呢日嚟到香港出席電影15周年嘅慶典揭幕禮。徐嬌喺活動上同大家分享出席活動前，就同周星馳飯敍過，仲話對方同佢講自己拍完電影後見到UFO嘅經歷。
星爺早前喺社交平台宣佈籌備開拍《少林女足》，仲公開招募演員，雖然飯局上冇講太多新戲，但就透露有意搵徐嬌拍《長江7號》嘅續集。雖然同星爺已經有好多年冇見，但徐嬌話再見對方冇陌生感，佢仲讚星爺臉上完全冇歲月嘅痕跡，皮膚勁好呀。
呢日劉鑾雄太太陳凱韻甘比亦有現身，作為主辦方嘅代表向徐嬌送上「七仔」禮物，原來呢隻「七仔」係甘比自己惹咗個幾鐘親手用毛冷勾出嚟。甘比指平日都會勾嘢畀小朋友，佢仲話老公見到會唔抵得而向佢落order要件溫暖牌，不過佢就話織完唔見對方着呀。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台