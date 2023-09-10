徐嬌透露星爺有意開《長江7號》續集 甘比指劉鑾雄眼紅仔女有溫暖牌

無線娛樂新聞台報導：當年喺電影《長江7號》入面反串扮演小男孩嘅徐嬌，呢日嚟到香港出席電影15周年嘅慶典揭幕禮。徐嬌喺活動上同大家分享出席活動前，就同周星馳飯敍過，仲話對方同佢講自己拍完電影後見到UFO嘅經歷。