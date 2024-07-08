徐子珊神祕行蹤曝光 網民熱議是否準備復出幕前 香港街頭偶遇增添話題

網絡活動頻頻引發粉絲揣測

2004年奪得港姐冠軍的徐子珊，自加入TVB後便活躍於螢幕前，成為廣受歡迎的「無綫五小花」之一。然而，她在2019年取得心理學碩士學位後，突然宣布退出娛樂圈，這一決定讓許多粉絲感到意外和失落。子珊在一次訪問中表示，她計劃前往歐洲深造，攻讀博士學位，並有消息指她出售了房產和汽車，籌集了近二千萬資金準備移居歐洲。不過，由於疫情的影響，她的計劃似乎暫時擱置。近期，有市民在香港街頭偶遇徐子珊，她上次公開露面是在馬來西亞的一場慈善晚宴，並為當地一家火鍋店慶祝開業五週年錄製了祝賀影片。

最近，徐子珊的珠寶Instagram帳戶的動態引起了粉絲的注意。一位粉絲的留言意外獲得了帳戶作者的點讚，這引發了粉絲們的熱烈討論，紛紛猜測是否為子珊本人所為，也有人推測她可能正在考慮復出。然而，該點讚後來被撤回，子珊本人至今未有任何回應。

網民熱切期待徐子珊回歸

子珊的祕密行蹤一直是網民關注的焦點。最近，一位網民在社交媒體上發帖並標記了子珊，驚喜地發現她竟然查看了這條帖子。雖然子珊沒有點讚，但這已足以讓該網民感到非常興奮，他激動地分享了這一經歷：「昨天半夜忽然想起她，然後小紅書上也刷到關於她的（新聞），於是發了條ins@了她之前做珠寶的IG號，沒想到真的被看到了」。這一事件再次引發了網民對徐子珊的無限思念和期待，希望能再次見到她在螢幕上的精彩表演。