徐寶鳳生日願望想脫單 阿哥潘志文幫手覓姻緣

無線娛樂新聞台報導：資深藝員Bobo姐徐寶鳳喺4月8號舉行生日會，邀請咗多位圈中好友出席，當中包括同佢情如兄妹嘅潘志文、好友黃夏蕙、魏秋樺、麥德羅等。講到生日願望，Bobo姐就話因為近期自己身體有啲不適，單身嘅佢咩都要靠自己冇人照顧，所以令佢覺得身體健康好重要，同時亦都想搵返個另一半，而身阿哥嘅潘志文，都話會積極幫佢呢個妹留意下呀。