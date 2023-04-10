徐寶鳳生日願望想脫單 阿哥潘志文幫手覓姻緣
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無線娛樂新聞台報導：資深藝員Bobo姐徐寶鳳喺4月8號舉行生日會，邀請咗多位圈中好友出席，當中包括同佢情如兄妹嘅潘志文、好友黃夏蕙、魏秋樺、麥德羅等。講到生日願望，Bobo姐就話因為近期自己身體有啲不適，單身嘅佢咩都要靠自己冇人照顧，所以令佢覺得身體健康好重要，同時亦都想搵返個另一半，而身阿哥嘅潘志文，都話會積極幫佢呢個妹留意下呀。
自言年年都搞生日會嘅Bobo姐，話生日會除咗係慶祝之外，另一個意義就係可以同成班好友聚舊，介話之前疫情令大家冇得走圍飛，反而仲因為咁樣而見多咗呀。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台