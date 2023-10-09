徐懷鈺出道25年首踏小巨蛋台板 Ella爆Selina湊仔技巧待加強

無線娛樂新聞台報導：出道25年嘅 徐懷鈺 呢日首度登上台北小巨蛋嘅舞台展開新一次演唱會，超過1萬名歌迷加上圈中好友 陳嘉樺 王子 陳意涵 等都有捧場，而Ella亦同大家分享Selina上月分娩後為人母嘅心情，仲話自己早已經親身探望，仲抱過非常可愛嘅小腰果喇。