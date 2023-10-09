徐懷鈺出道25年首踏小巨蛋台板 Ella爆Selina湊仔技巧待加強
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無線娛樂新聞台報導：出道25年嘅 徐懷鈺 呢日首度登上台北小巨蛋嘅舞台展開新一次演唱會，超過1萬名歌迷加上圈中好友 陳嘉樺 王子 陳意涵 等都有捧場，而Ella亦同大家分享Selina上月分娩後為人母嘅心情，仲話自己早已經親身探望，仲抱過非常可愛嘅小腰果喇。
呢日全家捧場嘅Ella又話，拍攝內地綜藝時囝囝勁寶就同Yuki成為好朋友，所以呢日一定要全家到場支持呀。
Yuki呢日以全黑打扮現身，由舞台高處徐徐下降就由女王降臨，整場表演亦先後換上多個唔同打扮，為台下觀眾獻唱多首唔同歌曲。而嘉賓就由 U:NUS 擔當，佢哋仲分享年幼時被要求唱Yuki舊歌嘅趣事呀。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台