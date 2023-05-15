拒回應姐姐大S流產新聞 小S稱有機會與劉在錫飯聚
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無線娛樂新聞台報導：大S徐熙媛同汪小菲雖然已經離婚，但不時都仲會有關於佢哋新聞傳出，好似最近就有傳媒爆料，指大S同汪小菲一齊時曾經兩度流產，對此大S謙喺社交平台發聲明承認，令唔少網民心痛大S。
呢日大S妹妹徐熙娣小S以韓國觀光大使身份喺台北出席活動，當然有被傳媒追問呢件事，起初小S扮聽唔明記者嘅問題，之後又叫傳媒朋友移開啲咪牌，好等佢套性感嘅服裝可以被大眾看見，當傳媒誇讚小S今日好辣好美後，再次追問大S流產一事，小S再次轉移問題，反問記者佢件衫拉得夠唔夠低。
由於屢次追問不果，媒體轉問早前姐夫具俊曄上小S嘅節目時，自爆具媽媽對大S超級滿意一事，小S先鬆口，話大S同具媽媽感情超好，見面時大S仲會靠住奶奶背脊。至於講到具俊曄喺節目入面話可以幫小S同佢嘅偶像劉在錫見面，小S就指姐夫同佢講自己有劉在錫電話，又指下次去韓國時，可以安排小S同對方一齊飯聚。現場有記者問到小S淨係同對方食飯會唔會覺得好可惜？小S即話自己同劉在錫都已經結婚，佢仲扮嬲反問：「不然我還能跟他做甚麼？」相當好笑。
至於講到王思佳捲入用山寨手袋疑雲，小S記話每個藝人都會經歷呢啲風風雨雨嘅新聞，仲為對方加油打氣。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台