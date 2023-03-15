徐若瑄收歌迷親筆信一度哽咽 感激fans陪伴走出低谷

無線娛樂新聞台報導：徐若瑄於3月19號生日，呢日提前同歌迷慶祝，舉辦音樂慶生會，與歌迷近距離互動，徐若瑄獻唱多首歌曲之外，仲喺台上同歌迷傾偈，佢好鍾意呢種感覺，笑言以後唔喺小巨蛋開騷，想改喺呢啲細場開10場。