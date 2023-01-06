顧嘉煇離世｜特備節目悼念顧嘉煇 故友憶過往難忘片段
被譽為華語音樂教父嘅煇哥，除咗多年來作品無數之外，佢亦提携培育唔少後輩，其中杜自持對煇哥嘅指點亦非常難忘，杜自持仲指冇煇哥就冇自己，脾氣更非常之好絕少動怒，亦習慣以身作則以教。
李龍基更稱從未見過煇哥大聲鬧人，大讚佢溫文爾雅。而同煇哥多次合作，創作過多首經典嘅 鄭國江 ，無數經典兒歌陪伴住一整代香港人成長，當中《小時候》、《小太陽》，甚至係流行曲《誰可改變》，都令自己難以忘懷。而 徐日勤 一樣對師傅煇哥作品如數家珍。
而 區瑞強 亦都有唔少同煇哥共事嘅珍貴回憶，當中煇哥榮休嘅演唱會最令佢印象難忘，而其實佢同煇哥認識超過45年，當時仍然係餐廳歌手嘅Albert，就因為煇哥係常客而相識，仲話前輩以行動支持，更懷念煇哥不為人知嘅驚人幽默感。
網民點睇？
👴輝哥有才華👍有成就👍人謙虛😊有幽默感👏無脾氣💖值得後輩多多學習👍 🙏輝哥一路好走
对华人的影響极其深远，他的作品几十年来陪伴香港人一起成长。
輝哥一路好走🙏
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