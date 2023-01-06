顧嘉煇離世｜特備節目悼念顧嘉煇 故友憶過往難忘片段

一代音樂大師 顧嘉煇 1月3號喺加拿大與世長辭，TVB製作《忘不了的殿堂音樂大師 顧嘉煇先生》懷念呢位獨一無二嘅音樂巨匠，同時邀請過往同煇哥非常有淵源嘅 鄭國江 李龍基 徒弟 杜自持 同 徐日勤 ，分享同煇哥共處嘅一點一滴。