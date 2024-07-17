76歲何伯與30歲以下何太網上直播爆料 忘年戀內幕引全城熱議

網上直播中驚人言論

最近，何太在網上直播中與粉絲互動，討論了關於她可能離婚並改嫁到美國的話題。何太在直播中用普通話念出了網民的留言：「你們其中有一個人說，讓我帶婆婆、兒子去嫁。如果未來的老公不嫌棄我帶老公、帶兒子，那我也是會的。那很好，以後我少請一個管家，讓我現在的老公當我們的管家。」何伯在鏡頭外聽到這番話後，驚訝地發現何太竟然能聽懂普通話，他問何太：「你都識聽呀？」何太回答說：「你沒錢，我能帶你出國嘛。」何伯則不滿地回應：「會攞返返嚟㗎嘛！」何太突然變臉，嚴肅地說：「你攞返返嚟先算啦！」何伯似乎因此落淚，何太安慰他說：「你唔好喊啦！」但隨即又冷冷地補充：「你冇能力就要認㗎啦！」何伯心碎地表示：「你知唔知我個心有幾痛！我以為搵到個真心對我嘅老婆。」

何太對改嫁看法

何太在直播中透露，改嫁其實是一件很常見的事，她說：「如果有辦法，邊使離婚、改嫁呀！」她似乎在為自己之前的言論尋找藉口：「我唔想你死咋！如果筆錢人哋做咗手腳攞唔返呢？我咪即係救咗你囉！第時你咪留喺我哋身邊做管家囉，幫我哋掃嚇花園，切嚇生果，好似你而家咁樣囉！」何伯無奈地說：「我睇住個老婆同人上床，我幾難頂呀？」何太則認真地回應：「如果人哋娶我嗰個睇得開呢？人哋美國生活嘅人開通呢？」何伯無法接受這種想法，反駁說：「人哋話：『呢個好女人嚟㗎咩？』我冇晒面㗎啦！」何太堅持自己是出於好意：「我唔好就唔會帶住你去嫁啦！」