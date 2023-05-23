思家大戰丨姚子羚帶「一舞傾城隊」攞大獎 蔡潔逆向思維作答鬧出笑話…
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無線娛樂新聞台報導：思家大戰丨姚子羚帶「一舞傾城隊」攞大獎 蔡潔逆向思維作答鬧出笑話
最近一集《思家大戰》由「一舞傾城隊」姚子羚、蔡潔、陳星妤、莊鍶敏及莊思明，擊敗觀眾隊「my gym girl」，成功攞走最終大獎，一班美女果然係美貌與智慧並重。
蔡潔喺「開口中」環節語出驚人，指女人最怕特別大嘅身體部位係胸部，令隊友及現場觀眾都有啲驚訝，蔡潔受訪時解釋當時腦海一片空白，自言畀錯咗反應，以為係女人最care嘅部位！蔡潔嘅逆向思維作答鬧出不少笑話，好多答案都出乎意料，而莊鍶敏打算用獎金買美食。
網民點睇？
晶哥一定會拍电影版😂❤
希望可以制造出多位港產片新女演員😅
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台