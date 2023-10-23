思家大戰｜《叠影狙擊》演員鬥主持聯隊 港隊內閧賽艇激戰橋牌組合

無線娛樂新聞台報導：即將播出嘅台慶劇《叠影狙擊》幾位演員 周秀娜 黃浩然 郭政鴻 關禮傑 仲有 蔡穎恩 ，呢日組隊為新一集《思家大戰》擔任嘉賓，合作拍劇默契十足嘅佢哋，竟然話唔會有任何策略，仲話會以唔用腦方式迎戰喎。