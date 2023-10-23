思家大戰｜《叠影狙擊》演員鬥主持聯隊 港隊內閧賽艇激戰橋牌組合
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無線娛樂新聞台報導：即將播出嘅台慶劇《叠影狙擊》幾位演員 周秀娜 黃浩然 郭政鴻 關禮傑 仲有 蔡穎恩 ，呢日組隊為新一集《思家大戰》擔任嘉賓，合作拍劇默契十足嘅佢哋，竟然話唔會有任何策略，仲話會以唔用腦方式迎戰喎。
雖然Evelyn話有翻睇過往集數準備，不過就被大家笑其實冇用，因為問題唔會重覆咁話。幾位男士左推右推話尊重女士選擇，不過到娜姐又話睇返幾位猛男決定，睇嚟呢次落場佢哋應該都有唔少蝦碌情況發生喇。
而一班經驗豐富嘅主持，綵排時就已經將佢哋比下去，難怪做訪問時 鄧梓峰 馮盈盈 吳幸美 黎芷珊 同 Patrick Sir 似乎都胸有成竹喇，但係一提到如果獎金到手，就幾Friend都冇情講，搞到被推舉為大佬嘅十郎都話想讓位呀。
呢日亦有由香港運動員組成嘅隊伍參賽，好似喺杭州亞運得到佳績嘅賽艇隊同埋橋牌隊成員，今次首次參與錄影，仲令佢哋覺得非常新鮮，
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台