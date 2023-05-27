思家大戰｜毛特兒主持組隊向阿Jar請益 蔡淇俊否認男男戀爆認定女友…
新一季《思家大戰》繼續每個星期日都同大家見面，而呢日錄影嘅一集，就有 向海嵐 周奕瑋 黃嘉雯 高鈞賢 金剛 張彥博 趙永洪 同 蔡淇俊 等參與，佢哋仲話已經做足功課，翻睇過往嘅節目做準備喎。
一齊喺《超級毛特兒大賽》擔任主持嘅 Anne 同 Carmaney 就話，之前有向曾經兩度參賽嘅Jarvis請教心得，仲話如果問題同港姐或者狗狗有關嘅問題就一定冇問題咁話呀。至於阿博原來最近喺內地開設音樂餐廳，創業搵錢之餘仲希望有地方可以同大家分享音樂呀。
至於喺內地從商原來已經成10年嘅蔡淇俊，呢日就話重返TVB有非常多回憶，更加話希望有機會重回幕前拍劇，至於早前被指同男性朋友十指緊扣，佢就指對方只係好兄弟太肉緊嘅誤會嚟。至於另外有指佢已婚，呢日佢亦大方承認已經認定拍拖多年嘅女友對方為終生伴侶，暫時只欠簽紙註冊，不過就澄清未有小朋友喇。
網民點睇？
呢個男主持人係乜水呀？！咁醒目嘅，係咪男仔呀？咁先係㗎嘛問清問楚，可以唔係女人㗎喎！
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