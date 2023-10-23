思家大戰丨吳若希講歷史變唱歌 傅嘉莉圓夢與李思捷合照
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無線娛樂新聞台報導：吳若希、吳業坤、蔡潔、傅嘉莉、陳星妤組成「香港人在北京」隊，作客節目《思家大戰》，對戰黎諾懿率領李家鼎、高海寧、劉穎鏇同游莨維組成嘅 「隨懿李請客」隊。
由於節目嘅問題同答案每次都千奇百怪，每次都令一眾嘉賓𢲷晒頭，而呢次Jinny呢隊就被一個「京」字考起，賽後做訪問嗰陣講返呢題，Jinny仲由講講下歷史變咗唱起歌嚟！雖然呢次輸咗比賽，但係Kelly完全唔傷心，因為佢可以一圓心願同一直好欣賞嘅李思捷影合照！
至於贏咗五萬蚊嘅「隨懿李請客」隊，估唔到一開始玩嘅時候，向來精靈嘅鼎爺竟然諗錯方向，要大家解釋完佢先明個遊戲係要靠民意。高ling就話玩遊戲時相當緊張，因為佢話最初以為只係挑戰自己嘅反應，但後來落場玩先知，連聽問題都可能聽唔切，所以好大壓力呀。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台