思家大戰｜雪雪腹大如籮分娩前出戰 《好聲音》五強組隊被思捷嚇窒

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TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：呢日 陳煒 同 孫慧雪 李漫芬 關宛珊 仲有 張嘉兒 幾位媽媽組隊出戰《思家大戰》，行將卸貨嘅仲有大概兩個星期就係預產期，不過佢就嫌日日喺屋企太悶，所以呢日要同其他星級媽媽一齊出嚟見面放鬆吓喎。

雪雪仲話除咗佢同老公心情興奮，就連準哥哥大囝Riley都一樣開心，仲準備好晒玩具送俾BB，認真乖仔。而一班老友亦都為7月11號生日嘅佢提早慶祝，令佢時間排得密麻麻呀。

雖然雪雪話自己大肚腦閉塞，不過呢日Fanny嘅寶貝女心心助陣，就成為佢哋嘅幸運星喇，而由加拿大返港嘅 張嘉兒 仲一到埗就即刻上節目參賽呀。

呢日《中年好聲音》嘅 李佳 龍婷 周吉佩 羅啟豪 同 顏志恒 亦都有份錄影，佢哋仲做足功課先出場，不過女士就話遊戲題目仲難過接受訪問，有時都唔知點答好，仲擔心主持 李思捷 嘅氣勢太強呀。

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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