思家大戰｜雪雪腹大如籮分娩前出戰 《好聲音》五強組隊被思捷嚇窒

無線娛樂新聞台報導：呢日 陳煒 同 孫慧雪 李漫芬 關宛珊 仲有 張嘉兒 幾位媽媽組隊出戰《思家大戰》，行將卸貨嘅仲有大概兩個星期就係預產期，不過佢就嫌日日喺屋企太悶，所以呢日要同其他星級媽媽一齊出嚟見面放鬆吓喎。