思家大戰｜雪雪腹大如籮分娩前出戰 《好聲音》五強組隊被思捷嚇窒
雪雪仲話除咗佢同老公心情興奮，就連準哥哥大囝Riley都一樣開心，仲準備好晒玩具送俾BB，認真乖仔。而一班老友亦都為7月11號生日嘅佢提早慶祝，令佢時間排得密麻麻呀。
雖然雪雪話自己大肚腦閉塞，不過呢日Fanny嘅寶貝女心心助陣，就成為佢哋嘅幸運星喇，而由加拿大返港嘅 張嘉兒 仲一到埗就即刻上節目參賽呀。
呢日《中年好聲音》嘅 李佳 龍婷 周吉佩 羅啟豪 同 顏志恒 亦都有份錄影，佢哋仲做足功課先出場，不過女士就話遊戲題目仲難過接受訪問，有時都唔知點答好，仲擔心主持 李思捷 嘅氣勢太強呀。
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將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿、Serrini、ONE OK ROCK、Sam Smith、鄭秀文、容祖兒、張學友、李克勤、Twins、瘦子、羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
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