思家大戰丨龔嘉欣爆張振朗拍劇自度gag位被刪 炎明熹現身撐家人首上遊...

思家大戰丨龔嘉欣爆張振朗拍劇自度gag位被刪 炎明熹現身撐家人首上遊…

TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：思家大戰丨龔嘉欣爆張振朗拍劇自度gag位被刪 炎明熹現身撐家人首上遊戲節目

張振朗呢日同龔嘉欣、劉穎鏇、阮嘉敏同江欣燕呢日組成「靈戲逼人」隊作客《思家大戰》，作為隊中唯一男丁，振朗話少少都唔緊張，不過當問到佢隊中邊個最醒明，佢即刻露出痛苦表情，仲話答呢條問題好大壓力，所以好快手咁轉移話題，指多謝呢日李思捷請佢上嚟，畀機會佢同咁多女仔一齊玩遊戲。之後又哋又喺訪問入面討論起戰略嚟，笑言因為嘉欣喺新劇《靈戲逼人》入面係演女鬼，所以一陣打算用瞬間轉移嚟偷睇思捷嘅cue卡呀。

講到今次喺新劇嘅合作，嘉欣就讚振朗係TVB入面最好笑嘅男藝人，仲話振朗度咗好多好笑嘅橋段放喺劇入面，不過因為唔出得街嘅關係，最終畀人剪走晒。

而對戰振朗隊嘅，就係由Gigi炎明熹 姑丈帶領嘅「Gi朋戚友」隊，而Gigi呢日亦帶現身見證姑丈首次上遊戲節目。姑丈話Gigi聽到佢要上遊戲節目，就即刻話要嚟做現場觀眾，而Gigi 嘅表哥就勁有信心會贏，因為佢話聽講張振朗成日都輸呀。

另外，呢日另一場賽事，就有陳曉東帶領張名雅、海俊傑及鄺星宇，組成「東東Family」隊，對戰黃金寶及眾運動員組成嘅「運動人」隊。好耐冇玩遊戲節目嘅東東，話上嚟前喺屋企睇返晒戰節目，而海俊傑仲話為咗研究啲問題，喺屋企跪咗一個星期玻璃呀。至於運隊人隊就話好有信心會贏，仲話如果勝出嘅，會將獎金全數捐畀鄭泳舜個鼓勵兒童做運動嘅基金。

網民點睇？

支支姑丈係咪叫「雙非妹隊」😂😂

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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