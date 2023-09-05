思家大戰｜英皇藝人出戰好聲音 沈震軒唔洗褲成眾矢之的

無線娛樂新聞台報導：遊戲節目《思家大戰》日前一集由幾位英皇藝人 李幸倪 泳兒 關智斌 沈震軒 同 艾妮 出戰《中年好聲音》嘅 曹敏寶 李思林 涂家堯 魏嘉信 同 梁浩銓 。最後仲有Kenny成功帶隊勝出，不過Sammy嘅答案就令隊友有啲失望喇。