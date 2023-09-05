思家大戰｜英皇藝人出戰好聲音 沈震軒唔洗褲成眾矢之的
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無線娛樂新聞台報導：遊戲節目《思家大戰》日前一集由幾位英皇藝人 李幸倪 泳兒 關智斌 沈震軒 同 艾妮 出戰《中年好聲音》嘅 曹敏寶 李思林 涂家堯 魏嘉信 同 梁浩銓 。最後仲有Kenny成功帶隊勝出，不過Sammy嘅答案就令隊友有啲失望喇。
自言係節目Fans嘅Gin Lee，就話現場挑戰比屋企睇非常唔同，絕對會非常緊張。而佢哋嘅對手賽後就話狀態麻麻，阿寶名言期待下次再戰，二家姐仲話係稍欠運氣，涂家堯同梁浩銓仲話要尊重前輩，下次一定會有更好成績喎。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台