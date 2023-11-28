思家大戰丨梁思浩舌戰「通渠之王」李思捷 龔慈恩率「新聞女王」隊贏終…
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無線娛樂新聞台報導：思家大戰丨梁思浩舌戰「通渠之王」李思捷 龔慈恩率「新聞女王」隊贏終極大獎
由李思捷主持及監製嘅《思家大戰》第三季，周日（26號）上演兩「王」之戰，請來兩「王」節目要員一齊玩，分別係龔慈恩率領嘅 「新聞女王」隊，成員有「飛爺」鄧智堅、「主播曉薇」何依婷、「主播 Ivan」何廣沛及「個案主角 Yuki」陳若思；以及梁思浩率領嘅「通靈之王2」隊，成員有 「奇門天后」張芯熏師傅、「符籙大師」簡信回師傅、「通靈女神」王嘉慧及陳懿德。
兩位女神鬥晒長腿吸睛，喺問答環節還會發揮港姐智慧，「賣口乖」 為前輩化解危機，是集問題一樣精彩，思浩被問「除咗通靈之王，好無聊喺度諗，仲可以有通乜之王呢」，思浩答「通渠之王」一定要李思捷主持，雖然對家有轉數夠快嘅思浩，不過 「新聞女王」隊有相當精明嘅龔慈恩勝在夠淡定，一直殺到最終關卡，陳若思、何依婷及鄧智堅穩定發揮，拍住上做「頭腦擔當」成為致勝關鍵，贏得終極大獎！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台