思家大戰丨姚子羚莊思明自言身材唔夠撼 區永權嘲伍仲衡被性感女吸引…
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無線娛樂新聞台報導：思家大戰丨姚子羚莊思明自言身材唔夠撼 區永權嘲伍仲衡被性感女吸引
李思捷離持嘅遊戲節目《思家大戰》嚟到第三季，呢日就邀請咗姚子羚、蔡潔、莊思明、莊鍶敏同陳星妤組成「一舞傾城隊」，而蕭正楠、伍仲衡、區永權、劉威煌同張翼東則組成「HEART隊」上嚟玩。
呢晚「一舞傾城隊」要對戰「My Dream Girl隊」，身為隊長嘅姚子羚笑言冇諗過對手咁勁個個都晒腹肌，佢話好彩佢哋個個都有膽色，同埋好在思明都有露肩，不過莊思明聽到隊長咁講，就叫佢要望清楚對手，仲話人哋個個都好少布唔夠撼。
至於蕭正楠嘅「HEART隊」雖然對手係「KOL夢之隊」，但係區永權就爆伍仲衡嘅注意力完全畀「My Dream Girl隊」吸引住，伍仲衡解話一見到「My Dream Girl隊」嘅幾位隊員，望到佢哋嘅喉嚨位置，就知道佢哋個個唱歌好好聽，所以好想邀請佢哋唱歌，不過身邊嘅區永權就嘲笑：「你邊係睇人哋喉嚨吖！你係睇人哋喉嚨對落5吋呀！」
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台