伍仲衡數恩愛夫妻提王浩信陳自瑤 蕭正楠被區永權笑反應慢
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無線娛樂新聞台報導：蕭正楠同伍仲衡帶隊上5月28號晚播出嘅《思家大戰》，與隊友劉威煌、區永權及張翼東組成「HEART」隊，迎戰家庭觀眾「KOL夢之隊」。
喺細數「TVB最恩愛夫妻或情侶」時，伍仲衡搶答講出「王浩信 YoYo」，全場即拍晒手！作為隊長嘅蕭正楠表現唔太理想，被區永權笑佢反應慢，有啲唔明條題目問咩，區永權笑指今次比賽了解多咗兩位隊友嘅潛藏性格同智慧。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台