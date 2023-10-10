李家鼎出戰《思家大戰》化身智慧擔當 吳若希聞坤哥自認顏值擔當即爆笑…
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無線娛樂新聞台報導：李家鼎出戰《思家大戰》化身智慧擔當 吳若希聞坤哥自認顏值擔當即爆笑
由李思捷主持及監製嘅TVB節目《思家大戰》第三季，呢集請嚟「香港人在北京」隊吳若希、傅嘉莉、吳業坤、陳星妤及蔡潔，迎戰「隨懿請客」隊黎諾懿、高海寧、李家鼎、劉穎鏇及游莨維（Joe）。
被推舉為隊內智慧擔當嘅鼎爺自爆平時有追睇節目，不過佢親身上陣卻被問題考起，佢寄語切勿過份思考，身邊高海寧好認同只要腦海出現啲咩就直接回答，劉穎鏇亦同意思考太多反而會答錯。
吳若希早前北上拍劇留下好多難忘回憶，佢更同幾位好姊妹一直開榴槤，又因拍攝時因坤哥口音要痛苦忍笑，一班演員相處一段時間，今次出戰默契十足，眾人非常有信心，坤哥自認係顏值擔當，身旁吳若希忍唔住爆笑。
同場仲有Eric Kwok（郭偉亮）率領女團XiX成員莊殷玥（Vici）、繆昀希（Charlotte）、良玳瑩（Crystal）、楊秉頤（Caitlin）及鄧曉殷（Kiele）對戰「歌師奶隊」，雖然5位美少女首次出戰心情緊張，佢哋早已諗好應對方法，而「歌師奶隊」麥翠嫻、黃梓瑋、許思敏、區靄玲及劉桂芳亦各自介紹個人專長。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台