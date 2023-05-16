黎耀祥帶隊對戰家庭觀眾組 腦袋空白被題目考起
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無線娛樂新聞台報導：李思捷主持嘅全新一輯綜藝節目《思家大戰》喺5月14號晚上首播，第一集邀來黎耀祥、龔慈恩、朱晨麗、鄭子誠及鄭俊弘，對戰家庭觀眾組成「威士忌大使隊」，最終黎耀祥全隊得零分。
黎耀祥認為玩遊戲最緊要開心，更指比賽期間曾腦袋空白，朱晨麗同鄭子誠承認被題目考起，佢哋受訪時有檢討賽果，笑指被姓黎嘅藝人一时諗唔起！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台