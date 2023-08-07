思家大戰｜Liza姐激罕現身鬥《寵愛Pet Pet》 曾比特陸浩明口氣大出…
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無線娛樂新聞台報導：思家大戰｜Liza姐激罕現身鬥《寵愛Pet Pet》 曾比特陸浩明口氣大出戰素人隊
呢日罕有現身參加遊戲節目嘅 汪明荃 ，同老公 羅家英 仲有梨園後輩 高潤鴻 謝曉瑩 仲有 郭晉亨 一齊現身《思家大戰》錄影，同近日熱播嘅《寵愛Pet Pet》演員 林夏薇 周嘉洛 姜大䘙 古佩玲 同 徐榮 激鬥，Liza姐仲話主力要交俾幾位隊友搶分喇。
家英哥除咗密密忙住9月同阿姐嘅夫妻檔表演之外，緊接又會同明星足球隊去貴州比賽，仲話非常期待呢次行程，可惜阿姐因為行程就未能同行喇。
綵排時《寵愛Pet Pet》隊成績唔錯，不過正式係咪可以延續佢哋信心似乎就麻麻，薇薇就話自己狀態一般喇。呢日錄影嘅另一集就由《我要瞓鬥》嘅成員 曾比特 陳葦璇 陸浩明 等出戰素人隊，阿Mike同6號佢哋就似乎信心唔錯，佢哋係咪真係咁叻，就記得到時睇實節目喇。
網民點睇？
期待曾比特🥰
Lisa姐七十幾歲打扮得仲咁有型
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台