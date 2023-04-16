思家大戰｜洪永城帶靚女組隊唔抱期望 曾鈺成出戰定唔思考戰略

無線娛樂新聞台報導：新一輯《思家大戰》已經開始錄影喇，呢集仲有《香港飯局》嘅幾位主持組隊，加上 黃庭鋒 樊亦敏 洪永城 帶領嘅美女組合分別出戰。但係Tony就笑佢嘅幾位成員 倪嘉雯 葉靖儀 胡美貽 等對答麻麻，唔抱大期望喎。