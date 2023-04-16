思家大戰｜洪永城帶靚女組隊唔抱期望 曾鈺成出戰定唔思考戰略

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TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：新一輯《思家大戰》已經開始錄影喇，呢集仲有《香港飯局》嘅幾位主持組隊，加上 黃庭鋒 樊亦敏 洪永城 帶領嘅美女組合分別出戰。但係Tony就笑佢嘅幾位成員 倪嘉雯 葉靖儀 胡美貽 等對答麻麻，唔抱大期望喎。

至於黃庭鋒同幾位素人合作，但係就認為參加遊戲壓力非常大喇。三太樊亦敏成為全組惟一女將，佢仲認為隊中猛男 杜大偉 陳浚霆 謝東閔 同 朱匯林 應該表現唔錯，但係自己最矮身高就反而可能有幫助喎。

立法會前主席 曾鈺成 同 劉天正 徐英偉 一班《香港飯局》主持平時論政經驗豐富，不過參加遊戲節目就令佢哋都有啲緊張，仲話最緊要唔好思考太多呀。

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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