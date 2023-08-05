思家大戰｜《破毒強人》組隊上陣變喉沙 何廣沛手語表明志在必得

無線娛樂新聞台報導：熱播嘅新劇《破毒強人》嘅主要演員 陳豪 胡定欣 郭柏妍 蕭正楠 同 何廣沛 呢日齊齊組隊參與《思家大戰》，首次參加嘅阿Mo同定欣仲以劇中嘅喉沙沙聲線話志在必得，連阿蕭都話Sure Win，Matthew仲以手語話冇問題咁話呀。