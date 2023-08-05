思家大戰｜《破毒強人》組隊上陣變喉沙 何廣沛手語表明志在必得
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無線娛樂新聞台報導：熱播嘅新劇《破毒強人》嘅主要演員 陳豪 胡定欣 郭柏妍 蕭正楠 同 何廣沛 呢日齊齊組隊參與《思家大戰》，首次參加嘅阿Mo同定欣仲以劇中嘅喉沙沙聲線話志在必得，連阿蕭都話Sure Win，Matthew仲以手語話冇問題咁話呀。
雖然信心就非常大喇，不過佢哋就似乎冇乜大準備喇。而早前生日嘅Matthew慶祝未停過，仲連生日蛋糕都食足好幾個，難怪佢話呢日仲沉浸喺開心氣氛當中唔係太清醒喇。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台