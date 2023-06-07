思家大戰｜毛特兒隊大獲全勝 主持好默契橫掃獎金
至於獎金會點分配運用，Jarvis就搞笑話辛苦比賽得獎唔會請同事食飯，仲話因為上次同娛樂新聞台主播組隊參賽未能得獎，所以呢日受訪時都被仇視呀。
網民點睇？
如果TVB批准Yumi又願意，真係可以考慮參加香港小姐。
睇得好開心😂😂😂
yumi可以去參加香港小姐
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將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：太妍、鄭容和、Sam Smith、中年好聲音、鄭秀文、容祖兒、Space Music Festival、張學友、李克勤、Twins、久石讓、瘦子、羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
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