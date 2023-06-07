思家大戰｜毛特兒隊大獲全勝 主持好默契橫掃獎金

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TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：日前一集《思家大戰》由《超級毛特兒大賽》嘅主持 向海嵐 周奕瑋 黃嘉雯 鍾柔美 同寵物專家 黃浩倫 組成嘅隊伍大獲全勝，事後佢哋依然非常開心，連訪問都一樣咁興奮，仲話蜥蜴係佢哋嘅致勝關鍵呀。

至於獎金會點分配運用，Jarvis就搞笑話辛苦比賽得獎唔會請同事食飯，仲話因為上次同娛樂新聞台主播組隊參賽未能得獎，所以呢日受訪時都被仇視呀。

網民點睇？

如果TVB批准Yumi又願意，真係可以考慮參加香港小姐。

睇得好開心😂😂😂

yumi可以去參加香港小姐

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將來還有什麼演唱會值得留意？

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香港有甚麼週末好去處推介？

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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