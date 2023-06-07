思家大戰｜毛特兒隊大獲全勝 主持好默契橫掃獎金

無線娛樂新聞台報導：日前一集《思家大戰》由《超級毛特兒大賽》嘅主持 向海嵐 周奕瑋 黃嘉雯 鍾柔美 同寵物專家 黃浩倫 組成嘅隊伍大獲全勝，事後佢哋依然非常開心，連訪問都一樣咁興奮，仲話蜥蜴係佢哋嘅致勝關鍵呀。