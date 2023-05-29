思家大戰｜《隱門》演員預告劇情發展 岱融哥兇殘亂打人人有份

無線娛樂新聞台報導：《隱門》嘅一班演員包括 黃智雯 湯洛雯 吳岱融 盧宛茵 同 阮浩棕 呢日一齊現身錄影《思家大戰》，同 袁學謙 何國鉦 張佳添 同 胡渭康 組成嘅校友隊分別出戰。今晚《隱門》就會正式播出，岱融哥呢個賊王窮追阿囡Mandy同細佬Nicholas，難怪佢哋話心驚膽跳啦。