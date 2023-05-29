思家大戰｜《隱門》演員預告劇情發展 岱融哥兇殘亂打人人有份
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無線娛樂新聞台報導：《隱門》嘅一班演員包括 黃智雯 湯洛雯 吳岱融 盧宛茵 同 阮浩棕 呢日一齊現身錄影《思家大戰》，同 袁學謙 何國鉦 張佳添 同 胡渭康 組成嘅校友隊分別出戰。今晚《隱門》就會正式播出，岱融哥呢個賊王窮追阿囡Mandy同細佬Nicholas，難怪佢哋話心驚膽跳啦。
雖然岱融哥平時為人和善，不過劇中就兇殘成性，郁啲就出手打人，仲連Mandy都唔受唔少呀。而身為中學唔同屆別校友嘅幾位男士，呢日就齊齊組隊出賽，更加一齊唱校旗歌，睇嚟真係幾齊心咁喎。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台