思家大戰｜《隱門》大戰醒師隊取勝雪恥 Mandy提議獎金慶功皆大歡喜…
《隱門》嘅演員 黃智雯 湯洛雯 吳岱融 盧宛茵 同 阮浩棕 呢日喺《思家大戰》同一班少女醒獅隊嘅成員對戰，Mandy勝出之後仲話今次係自己雪恥之戰，事後仲非常招積咁話攞到最高分非常開心呀。
佢哋仲話獎金會用嚟同《隱門》嘅劇組齊齊慶功開心吓，仲話呢次勝出其實唔少問題都考起，好在最後順利答到各個問題咋。
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將來還有什麼演唱會值得留意？
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