思家大戰丨龔嘉欣帶領《靈戲》贏5萬獎金獎品 炎明熹姑丈怕紅拒參加《…
廣告
無線娛樂新聞台報導：思家大戰丨龔嘉欣帶領《靈戲》贏5萬獎金獎品 炎明熹姑丈怕紅拒參加《好聲音2》
新劇《靈戲逼人》唔單止受觀眾觀迎，連幸運之神都眷顧劇組，呢日張振朗、龔嘉欣、劉穎鏇、江欣燕同阮嘉敏組隊，作客《思家大戰》大獲全勝，仲喺終極開口環節獲得超高分，擸走5萬獎金獎品，一切都要歸功於嘉欣，振朗仲話會將啲獎金獎品畀晒四位女士呀！
而作為對手、由炎明熹親友組成兄「Gi朋戚友」隊雖然最終落敗，但佢哋就玩得相當開心，大家仲可以聽到傳聞中歌喉了得嘅大姑丈開金口獻唱，事後大家提議大姑丈不如參加《中年好聲音2》，點知佢就打趣咁話怕自己會爆紅所以不了呀！
即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews
登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台