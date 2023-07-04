思家大戰丨麥包被囝囝麥振瑋爆成日爆粗 勝出獎金作宵夜基金

無線娛樂新聞台報導：麥包麥長青呢日帶住囝囝麥振瑋，以及一眾好友唐文龍、曹永廉同黃智賢組隊參加《思家大戰》，佢哋齊齊以西裝look上陣團魂十足。節目入面佢哋雖然轉數超快，但可惜喺最後一個環節失利，未能夠拎大獎，最終只可以拎到$3500獎金，佢哋就話拎嚟一齊食宵夜喇！