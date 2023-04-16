麥包帶廿歲囝囝現身《思家大戰》出戰甲一東方男籃隊員
廣告
無線娛樂新聞台報導：新一季嘅《思家大戰》每一集都以非常新鮮嘅組合同觀眾見面，好似呢晚就有位位高頭大馬嘅甲一組東方籃球隊嘅成員，同由 唐文龍 黃智賢 曹永廉 麥長青 同佢20歲嘅公子 麥振瑋 整齊隊形以西裝現身出戰。
呢日麥包有「小麥」一齊出現，仲大膽質疑思捷次次都話問咗100位同事問題，但係就從來未被人訪問過喎。而阿Ben就話問題非常有意思，不過實在係有啲太鑽刁喇。
呢晚「東張女神隊」亦都同時出戰「雙截棍隊」，幾位女主持就真係搏到盡，睇吓 陳懿德 腳傷要用拐仗都現身就知佢哋幾想贏啦。
即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews
登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：容祖兒、Space Music Festival、張學友、李克勤、林宥嘉、方皓玟、五月天、Twins、鄭秀文、許冠傑；小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台