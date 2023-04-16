麥包帶廿歲囝囝現身《思家大戰》出戰甲一東方男籃隊員

無線娛樂新聞台報導：新一季嘅《思家大戰》每一集都以非常新鮮嘅組合同觀眾見面，好似呢晚就有位位高頭大馬嘅甲一組東方籃球隊嘅成員，同由 唐文龍 黃智賢 曹永廉 麥長青 同佢20歲嘅公子 麥振瑋 整齊隊形以西裝現身出戰。