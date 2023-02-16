悲情城市33周年｜偉仔出席台灣紀念活動 私人性質現身情人節首映

無線娛樂新聞台報導：由 侯孝賢 執導、 梁朝偉 等人主演，描繪台灣不堪回首白色恐怖歷史嘅經典電影《悲情城市》上映33周年，近日推出嘅4K修復版情人節舉行首映，而偉仔亦以私人行程性質現身台北參與活動，雖然未有受訪，不過就依然公開俾傳媒拍攝入場情況。