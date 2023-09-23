羅嘉良憶當年與霑叔閒聊事 盼再有機會與陳錦鴻郭晉安拍劇
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無線娛樂新聞台報導：紀念兩位已故樂壇大師顧嘉煇同黃霑嘅群星演唱會將於22號晚開鑼，為咗今次演唱會，唔少歌手都特意由內地趕返嚟綵排，當中包括好耐冇喺香港獻唱嘅撈家 羅嘉良 。
撈家話自己細個嗰陣，就已經成日拎住媽咪買畀佢嘅錄音機嚟唱兩位前輩嘅歌，一唱就已經唱咗十幾年。提到同兩位前輩嘅往事，撈家指因為煇哥喺加拿大嘅關係就比較少見面，而霑叔就經常會喺化妝間撞到對方。撈家話有次自己拍緊《射鵰英雄傳》時，霑叔同佢講話覺得佢嗰應該演反派楊康，而應該演郭靖呀。
現時定居內地嘅撈家，表示今次返港已經約好老友飯敍，早前佢仲同當年嘅好拍檔陳錦鴻再次合體拍廣告，令網民陷入回憶殺，問到撈家會唔會想同錦鴻再合作拍劇？撈家就話如果有機會當然好，佢仲指當年同陳錦鴻、郭晉安三兄弟相當有默契，講講下佢仲相當回味當年一亦合作《創世紀》時嘅日子呀！
身為煇哥徒弟嘅徐日勤就為演唱會擔任音樂總監，佢直言成個騷都感觸良多，因為佢話上次榮休演唱會，就係自己陪住煇哥出場，所以當綵排opening時，一下子就令佢諗返當晚嘅片段，相當感觸，佢又感謝咁多位歌手特登飛返嚟香港參予演出。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台