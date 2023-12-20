品牌110周年辦大型展覽 惠英紅自爆收藏7成產品
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無線娛樂新聞台報導：有知名品牌於上海舉行110周年展覽，邀請咗大批名人紅星到賀，好似 惠英紅 檀健次 李現 白百何 劉雯 等都分別現身，人人都盛裝出席，而紅姐亦都提到自己平時打扮最注重就係手袋，更加話品牌推出嘅產品自己擁有至少7成咁多呀。
李現 呢日就以一身大熱嘅功能裝現身，佢就話因為可以突顯自己身形所以非常滿意喇。而 檀健次 就提到新專輯即將喺跨年期間推出，佢又提到將會同上次嘅專輯有非常唔同風格喎。至於靚女 白百何 嘅穿越新劇回到北宋，佢就對當中嘅裝扮非常喜歡喇。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台