品牌110周年辦大型展覽 惠英紅自爆收藏7成產品

無線娛樂新聞台報導：有知名品牌於上海舉行110周年展覽，邀請咗大批名人紅星到賀，好似 惠英紅 檀健次 李現 白百何 劉雯 等都分別現身，人人都盛裝出席，而紅姐亦都提到自己平時打扮最注重就係手袋，更加話品牌推出嘅產品自己擁有至少7成咁多呀。