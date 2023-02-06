想見你｜香港首映大批劇迷迫爆 廣東話打招呼冧暈許太施太
而施柏宇曾經喺台灣宣傳時，講明票房理想就會跳BLACKPINK舞謝票，不過呢日佢就被爆仲未開始練舞喇。佢哋呢日又話希望香港可以衝破一千萬票房，至於會唔會向香港影迷派福利，佢哋就留定後路話要睇吓咩成績先再決定呀。
佢哋星期六抵港時喺機場引起已經久未出現嘅混亂場面，仲有Fans不慎跌倒，呢日佢哋就話冇預計過會有咁多熱情Fans接機，希望跌倒嘅Fans朋友盡快康復呀。因為疫情已經好耐冇嚟香港嘅佢哋，仲趁機會食咗牽腸掛肚嘅香港小食，好似魚蛋、燒賣等等，佢哋仲話重臨香港覺得非常親切咁話。
呢日除咗主角之外，近日宣佈懷第2胎嘅 孫慧雪 亦都有捧場，由劇集追到電影版嘅佢，仲話自己做好準備帶晒紙巾入場喎。阿雪早前喺網上喺星爺嘅社交平台留言求佢親手寫嘅真跡「心想事成符」，有幸版抽中嘅阿雪就話冇估到會被抽中，仲話自己開心到不得了即刻想親身搵星爺攞呀。
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