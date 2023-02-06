想見你｜香港首映大批劇迷迫爆 廣東話打招呼冧暈許太施太

無線娛樂新聞台報導：熱爆台劇《想見你》嘅電影版呢日喺香港舉行首映禮，親身來港宣傳嘅 許光漢 柯佳嬿 同 施柏宇 現身之餘，仲分別以廣東話同一早迫爆現場嘅大批「許太」、「施太」等Fans打招呼，當中仲以柯佳嬿講得最為標準呀。