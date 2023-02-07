想見你｜元宵驚喜現身戲院謝票 許光漢愛廣東歌怕醜唔敢唱
事隔幾年訪港嘅佢哋，忙住宣傳期間又巧遇資深電影人 黃百鳴，佢哋就話非常驚喜又有趣，因為下晝先提起百看不厭嘅《家有喜事》，點知轉頭就見到真人好不可思議咁話。
而除咗港片係佢哋嘅童年回憶之外，廣東歌同時亦都深得佢哋歡心，許光漢仲話自己最愛Eason嘅《陀飛輪》，不過當記者要求佢唱返兩句嘅時候，佢就似乎有少少怕醜唔敢開口，柯佳嬿仲即刻代佢擋駕，話票房理想下次再來港就會開金口呀。
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