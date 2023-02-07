想見你｜元宵驚喜現身戲院謝票 許光漢愛廣東歌怕醜唔敢唱

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TVB娛樂新聞
東方新地

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無線娛樂新聞台報導：由劇集延申跨越幾年疫情影響嘅《想見你》，三位主角嘅香港之旅雖然噚日已經完結，不過佢哋離港之前就驚喜現身觀影場，趁住元宵佳節俾啲驚喜入場支持嘅觀眾喇，「鳳南小隊」成員 許光漢 柯佳嬿 同施柏宇 仲祝福大家元宵節同往後都快樂甜蜜呀。

事隔幾年訪港嘅佢哋，忙住宣傳期間又巧遇資深電影人 黃百鳴，佢哋就話非常驚喜又有趣，因為下晝先提起百看不厭嘅《家有喜事》，點知轉頭就見到真人好不可思議咁話。

而除咗港片係佢哋嘅童年回憶之外，廣東歌同時亦都深得佢哋歡心，許光漢仲話自己最愛Eason嘅《陀飛輪》，不過當記者要求佢唱返兩句嘅時候，佢就似乎有少少怕醜唔敢開口，柯佳嬿仲即刻代佢擋駕，話票房理想下次再來港就會開金口呀。

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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