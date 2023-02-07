想見你｜元宵驚喜現身戲院謝票 許光漢愛廣東歌怕醜唔敢唱

無線娛樂新聞台報導：由劇集延申跨越幾年疫情影響嘅《想見你》，三位主角嘅香港之旅雖然噚日已經完結，不過佢哋離港之前就驚喜現身觀影場，趁住元宵佳節俾啲驚喜入場支持嘅觀眾喇，「鳳南小隊」成員 許光漢 柯佳嬿 同施柏宇 仲祝福大家元宵節同往後都快樂甜蜜呀。