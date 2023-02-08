StarTalk丨鳳南小隊同大家解構電影版《想見你》 施柏宇分享人生道理…
被喻為穿越神劇嘅《想見你》，喺2019年播出時風靡唔少觀眾。相隔數年，《想見你》更拍成電影版，而「鳳南小隊」嘅柯佳嬿、許光漢同施柏宇更加係嚟到香港做宣傳同跑戲院謝票。呢日「鳳南小隊」就嚟到《StarTalk》同主持 王鎮泉 分享拍攝時嘅點滴。
劇集版嘅《想見你》已經有一個好完整嘅結局，所以柯佳嬿坦言收到要開拍電影版時，自己都感到相當困惑，唔知喺電影版入面仲可以講啲咩，直到電影正式開拍，柯佳嬿笑言成個感覺係好似帶住上輩子嘅記憶嚟演戲，亦覺得電影版係一份送畀一直以嚟鍾意《想見你》嘅劇迷們嘅禮物。許光漢亦認同劇集嘅結局喺佢哋心目中已經你好完美，所以佢諗嘅係點樣可以喺106分鐘內講13集嘅故事，點樣去複製自己，呢啲都令佢覺得好有難度，同時亦有種好奇妙，有既熟悉又有距離感嘅感覺。
喺完成劇集後，施柏宇當時以為真係要同個角色講再見，所以當時佢雖然喊得好傷心，但都有好好同角色道別，施柏宇笑言冇諗過之後會有電影版嘅出現，所以佢話拍電影版嘅時間，就抱住一個好開心嘅心態嚟拍攝，佢仲形容再次同柯佳嬿、許光漢合作，再次可以見到鍾意《想見你》嘅觀眾，感覺就好似同老朋友見面，然後再好好同各位講再見咁。
施柏宇個角色係唯一冇穿越、亦冇被穿越嘅角色，問到佢如果可以選擇，會唔會希望自己可以擁有改變過去未來嘅能力？佢諗都冇諗就即刻話唔需要，仲話曾經有一位前輩同佢講：「事情本來就沒有分對或錯，你也沒有必要去改變一些什麼，因為每一次的經歷都是讓你變成更好的自己。」佢仲話唯一要做嘅，就係學會點樣令自己得更加好，而唔使做啲咩調整。
當施柏宇幫大家些完一課人生大道理課堂後，坐喺隔離嘅柯佳嬿同許光漢都笑言感覺好似去咗另一個領域咁，施柏宇隨即就話教佢以些道理嘅人就係柯佳嬿，點知柯佳嬿一臉茫然，仲反問施柏宇呢翻說話係佢講㗎咩？非常搞笑。
許光漢嘅角色王詮勝，比起劇集入面，電影嘅感覺更不一樣，泉叔問到佢係點樣去詮釋呢個角色？喺隔離嘅柯佳嬿就搭嘴話電影版嘅更王詮勝更有女人味，仲笑言許光漢係本色演出，許光漢聽完就話本色演出係冇可能，佢又話自己設定劇集入面嘅王詮勝係更加少女，而電影版就會中性啲。而柯佳嬿就話再次演陳韻如同黃雨萱呢兩個角色，佢都花咗啲時間去睇返自己之前嘅演出嚟攞返個感覺，仲話今次好似要模仿自己嘅演出，感覺相當特別。
情人節就快到，泉叔問到如果要佢哋揀戲中一個角色嚟講愛嘅告白，佢哋會揀邊個？柯佳嬿就表示自己會揀黃雨萱，仲話希望無論大家係單身，係一個人定兩個人，都希望大家情人節要快樂。許光漢就揀以李子維嘅角色同大家講：「祝大家情人節快樂」仲話會揸摩托車載大家去台南玩。而施柏宇就話自己揀電影版嘅莫俊傑，仲用廣東話同大家講：「我鍾意你呀！」
網民點睇？
原來之前劇集大結局留低左伏線
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