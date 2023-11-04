岩布仙尼榮幸做「Happy Birthday KOL」 即場與兒子視像通話炫耀…
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無線娛樂新聞台報導：岩布仙尼榮幸做「Happy Birthday KOL」 即場與兒子視像通話炫耀曬人氣
意大利著名球星岩布仙尼當年來港被要求自己唱生日歌為自己慶生，經典一幕成為香港人集體回憶，46歲AC米蘭前隊長岩布仙尼相隔19年再次訪港，與「馬國明養女」冼迪琦（小迪）呢日出席一個品牌周年活動。
岩布仙尼每逢生日亦喺IG自嘲地寫上「Happy Birthday To Me」為自己慶生，佢至今仍未有忘記此事，呢日佢與球迷大唱生日歌重現呢幕經典，被問自己成為「Happy Birthday KOL」睇法，岩布仙尼非常開心，感激各種愛意嘅表達，岩布仙尼又指當時冇預料係拍緊節目，得知係同自己慶祝生日，就唱出呢首歌感覺好搞笑。
雖然岩布仙尼已退役多年，不過佢人氣未減，現場有唔少球迷爭相同偶像影相，岩布仙尼即場跟兒子視像通話炫耀曬人氣，好榮幸獲得咁多球迷拎住波衫及照片嚟熱烈歡迎，岩布仙尼今次旋風式襲港，只係喺香港逗留15個鐘就要離開，而童星出身嘅小迪今次就返港一星期，佢當年曾演出TVB劇集《律政新人王II》飾演馬國明養女「辛家寶」，小迪自爆最想念馬明同謝天華，當時得到佢哋細心照顧，小迪亦盼望有機會與偶像張敬軒合作。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台